В твидовом жакете и светлых брюках: кронпринцесса Виктория на деловом мероприятии

Их королевские Высочества посетили сегодня Верховный суд Швеции в Стокгольме. Виктория появилась на публике в молочно-белом твидовом жакете с черной окантовкой и золотыми пуговицами, сочетая его с молочными брюками-клеш и остроносыми черными ботинками из кожи на каблуках. На плече у кронпринцессы висела черная сумка на длинном ремешке.

Виктория собрала волосы в низкий пучок, надела золотые серьги-гвоздики, тонкую золотую цепочку на шею и несколько колец на пальцы. Макияж на ее лице был максимально натуральных оттенков.

Кронпринц Даниэль был в сером классическом костюме, белой рубашке и в синем галстуке.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Напомним, недавно кронпринцесса Виктория посещала деловую встречу, где появилась в похоже жакете, но только черного цвета.

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