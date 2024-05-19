В твидовом жакете и в любимых кедах: королева Летиция сходила на футбол

Королева Летиция председательствовала на финале чемпионата Испании по футболу "Кубок Ее Величества Королевы" 2023/2024, в котором встретились команды "Барселона" и "Реал Сосьедад де Футбол".

Матч завершился со счетом 8:0 в пользу "Барселоны". В перерыве матча Ее Величество королева получила от президента Федерации копию кубка. А по окончанию игры Ее Величество вручила соответствующие трофеи членам команд.

Летиция в этот день была одета в короткий твидовый жакет от Mirto, белые зауженные брюки со стрелками и обула белоснежные кеды Vivobarefoot, которые уже носила раньше.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее волосы были распущены, на лице был красивый макияж, а в ушах сверкали золотые серьги-кольца небольшого размера. Также Летиция надела на палец свое любимое золотое кольцо от бренда Coreterno.

Напомним, Ее Величество недавно сломала фалангу пальца на ноге и теперь вынуждена вовсе отказаться от обуви на каблуках на какой-то период времени.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, с какими еще проблемами с ногами столкнулась Летиция и почему перестала носить высокие каблуки.

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