В твидовом жакете и водолазке: Елена Зеленская вместе с главой Еврокомиссии посетила мероприятие в Киеве

Елена Зеленская и президентка Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Украину с рабочим визитом, приняли участие в мероприятии, в ходе которого передали школьные автобусы.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Компанию солидарности "Школьные автобусы для Украины" Зеленская и фон дер Ляйен положили начало осенью прошлого года.

"В прошлом году во время визита в Европарламент рассказала об этой необходимости госпоже президентке Еврокомиссии Урсули фон дер Ляйен. И вот украинские общины получают более 370 автобусов. Это большое проявление солидарности. Это прямой маршрут в будущее детей – их и всей страны – посреди войны. Вот что такое школьные автобусы, вот почему они важны", – сказала первая леди.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Эта жестокая война лишила тысячи украинских детей невинности и детства. Но она не лишит их светлого и счастливого будущего, которого они заслуживают. Вот почему я счастлива, что мы можем помочь безопасно возить украинских детей в школы. Предоставление более 370 школьных автобусов Европейской комиссией и государствами-членами демонстрирует нашу общую приверженность будущим поколениям украинцев", – отметила Урсула фон дер Ляйен.

Елена Зеленская и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии Елена предстала в деловом образе total black. На ней был элегантный твидовый жакет с золотистыми пуговицами, водолазка и брюки-клеш. Наряд она дополнила черными туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала красивую укладку с локонами, макияж в нежных оттенках и украсила уши золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Глава Еврокомиссии была одета в бежевый жакет в горошек, кремовую блузку и черные прямые брюки. Сверху она надела синюю куртку.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, на железнодорожном вокзале Урсулу фон дер Ляйен встретил Владимир Зеленский.

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