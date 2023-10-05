В твидовом жакете и юбке цвета марсала: королева Сильвия на церемонии в замке Грипсхольм

Ее Величество королева Сильвия прибыла на Всемирную детскую премию, во время которой наградила канадскую активистку Синди Блэксток за ее 30-летнюю борьбу за право детей коренных народов на образование, школу и здоровье.

Церемония награждения прошла в замке Грипсхольм в Мариефреде. Сильвия приехала на мероприятие в коротком твидовом жакете и юбке цвета марсала. Ее волосы были уложены красивыми волнами, на лице был макияж с акцентом на розовые губы, а на руках – маникюр. Также на пальце королевы сверкало кольцо.

Королева Сильвия / Фото: Getty Images

В декабре королева Швеции отпразднует свой 80-летний юбилей. Пока что не известно, планируются ли по этому поводу какие-то празднества. Напомним, ранее мы рассказывали, кто такая кронпринцесса Швеции Виктория, которой однажды предстоит взойти на престол.

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