В твидовом жакете и юбке: кронпринцесса Виктория с визитом в Германии

В ходе этого визита наследная принцесса Виктория и гессенский министр-президент обсуждали экономические вопросы и гессенско-шведские отношения.

Будущая королева Швеции облачилась в этот день в темно-синий твидовый костюм от Maruschka de Margo, состоящий из короткого жакета и прямой юбки, надела черные плотные колготы и кожаные туфли-лодочки на каблуках.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

У нее на плече висела сумка-саквояж от Saint Laurent, в ушах были крупные золотые серьги, волосы Виктория традиционно собрала в низкий пучок, а также сделала темный маникюр. Макияж на ее лице был минималистичным.

Чаще кронпринцесса предпочитает появляться на публике в брючных костюмах, как это было на деловой встрече в Стокгольме.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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