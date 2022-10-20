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В твидовом жакете и юбке-плиссе: кронпринцесса Виктория на праздничном мероприятии

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В твидовом жакете и юбке-плиссе: кронпринцесса Виктория на праздничном мероприятии

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Шведская кронпринцесса Виктория посетила очередное мероприятие и на этот раз прибыла с супругом - кронпринцем Даниэлем - в шведский город Гетеборг.

Кронпринцесса и кронпринц присутствовали на праздновании 50-летия Апелляционного суда в Гетеборге. На мероприятие Ее Королевское Высочество приехала в молочно-белой блузке с бантом на шее, сером твидовом жакете и плиссированной юбке графитового цвета.

Кронпринцесса Виктория / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Свой наряд Виктория дополнила серыми ботильонами и бежевым клатчем. В ушах у принцессы были крупные золотые серьги, волосы она собрала, как всегда, в низкий пучок, а на запястьях у нее были часы и браслет. Макияж Виктория сделала очень легкий и едва заметный.

Муж кронпринцессы - кронпринц Даниэль - был одет в синий костюм, белую рубашку и черный галстук.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы видели кронпринцессу Викторию в вечернем платье во время вечернего приема, организованного для королевской четы Нидерландов, которые находились с официальным визитом в Швеции. 

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль, королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images
Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль, королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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