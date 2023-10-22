В твидовом жакете и юбке-плисе: наследная принцесса Леонор в красивом луке пришла на церемонию

Через два дня испанская принцесса Леонор отпразднует свое 18-летие.

К ее светским выходам приковано все больше внимания, ведь Леонор – будущая королева Испании.

Испанская королевская семья / Фото: Associated Press

Вчера она вместе с родителями – королем Филиппом VI и королевой Летицией, а также с младшей сестрой инфантой Софией посетили церемонию вручения наград "Принцесса Астурийская".

Принцесса Леонор / Фото: Associated Press

Леонор появилась на публике в темно-синем твидовом жакете и плиссированной юбке длины миди от Moisés Nieto, дополнив наряд остроносыми слингбэками на невысоких каблуках от Mascaro.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Длинные густые волосы девушки были распущены и немного накручены внизу, также она надела серьги с аквамарином, которые хорошо гармонировали с ее серо-голубыми глазами.

Ее 51-летняя мама Летиция появилась на церемонии в асимметричном платье с одним рукавом от Carolina Herrera и сияла рядом с дочерью.

Принцесса Леонор с мамой королевой Летицией / Фото: Getty Images

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