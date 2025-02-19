В твидовом жакете и юбке с разрезом: элегантный выход королевы Летиции во дворце

Королева Летиция и король Филипп VI приветствовали в Королевском дворце в Мадриде президента Арабской Республики Египет - Абдель Фаттаха ас-Сиси.

Королева появилась на приеме в классическом костюме-двойке из твида темно-синего цвета, состоящего из короткого жакета и юбки длины ниже колен с разрезом сзади. Дополнила его Летиция удобными туфлями-лодочками от бренда Magrit на невысоких каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также Летиция прикрепила к жакету брошь с жемчужиной La Peregrina, ранее мы уже видели ее на ней во время похорон короля Константина Греческого, состоявшихся в январе 2023 года в Афинах, а затем, в апреле 2024 года, когда Летиция появилась на прощании с Фернандо Гомесом-Асебо в Мадриде.

Король Филипп VI и королева Летиция принимают президента Арабской Республики Египет в Королевском дворце в Мадриде / Фото: Getty Images

Правда сегодня королева надела брошь не полностью, отстегнув свисающую грушевидную жемчужину. В ушах у Летиции были серьги-гвоздики с бриллиантами. Она сделала выразительный макияж в привычных оттенках и красивую укладку.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Король Филипп VI был в черном классическом костюме, белой рубашке и в красном галстуке в крапинку и обут в черные кожаные туфли.

Напомним, днем ранее король и королева присутствовали на заседании совета попечителей Галереи королевских коллекций в Мадриде. Там Летиция появилась в сером платье с интересным вырезом на декольте.

Король Филипп VI и королева Летиция / Фото: Getty Images

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