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В твидовом жакете от Zara: принцесса Кейт записала обращение английской команде по регби

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В твидовом жакете от Zara: принцесса Кейт записала обращение английской команде по регби

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Кейт всегда проявляла большой интерес к спорту, поэтому не удивительно, что она решила поддержать команду перед соревнованиями.

Принцесса Уэльская Кэтрин записала специальное видеообращение английской команде по регби Red Roses.

В феврале покойная королева Елизавета II назначила принцессу покровительницей Футбольной лиги регби и Союза регби, поэтому, в преддверии чемпионата мира по регби в Новой Зеландии, Кейт решила записать короткое обращение, чтобы подбодрить спортсменов. Ранее эту роль выполнял ее зять, принц Гарри.

Видеообращение было размещено в Twitter-аккаунте England Rugby.

В видео Ее Королевское Высочество сказала, что будет поддерживать их на каждом этапе соревнований, и, что надеется, они снова "принесут кубок домой", как после своей победы в 2014 году.

Полностью наряд в видео рассмотреть не удалось, но вот жакет принцессы мы однозначно узнали - этот предмет одежды от бренда Zara и ранее она в нем прилетела в Данию, а также с Уильям и сыном Джорджем посетила футбольный матч на Уэмбли.

Принцесса Уэльская Кэтрин в в Копенгагене / © Getty Images
Принцесса Уэльская Кэтрин в в Копенгагене / Фото: Getty Images

Свой образ Кэтрин дополнила золотыми серьгами от бренда Kiki McDonough Fine Jewellery и брошью в виде розы, которая повторяла логотип England Rugby.

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