В твидовом жилете и кюлотах: королева Летиция в стильном луке приехала на встречу

Королева Летиция / © Getty Images

Реклама

Конгресс организован Ассоциацией Бетания, объединяющей ведущих национальных и международных экспертов, которые обсудят различные стратегии борьбы с торговлей людьми и ее полного искоренения.

Летиция приехала на встречу в твидовом жилете с бахромой, сочетая его с белыми брюками- кюлотами и белыми туфлями с круглым носком и открытой пяткой на низком каблуке от французского бренда Sezane (у королевы в гардеробе есть несколько таких моделей разных цветов).

Королева Летиция / © Getty Images

Королева вновь распустила волосы, уложив их легкими, но ненавязчивыми волнами, что придает образу более неформальный вид, сделала чуть более выразительный, чем обычно макияж и завершила образ серьгами-пусетами из золота.

Реклама

Днем ранее Летиция посещала коллоквиум «Женщины, спорт и общество», где появилась в летнем платье и любимых эспадрильях на платфрме.