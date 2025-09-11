- Дата публикации
В твидовом жилете и кюлотах: королева Летиция в стильном луке приехала на встречу
Королева Летиция посетила сегодня Конгресс по борьбе с торговлей людьми, в Мадриде.
Конгресс организован Ассоциацией Бетания, объединяющей ведущих национальных и международных экспертов, которые обсудят различные стратегии борьбы с торговлей людьми и ее полного искоренения.
Летиция приехала на встречу в твидовом жилете с бахромой, сочетая его с белыми брюками- кюлотами и белыми туфлями с круглым носком и открытой пяткой на низком каблуке от французского бренда Sezane (у королевы в гардеробе есть несколько таких моделей разных цветов).
Королева вновь распустила волосы, уложив их легкими, но ненавязчивыми волнами, что придает образу более неформальный вид, сделала чуть более выразительный, чем обычно макияж и завершила образ серьгами-пусетами из золота.
Днем ранее Летиция посещала коллоквиум «Женщины, спорт и общество», где появилась в летнем платье и любимых эспадрильях на платфрме.