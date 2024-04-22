В тыквенном пальто и штанах-палаццо: Джилл Байден посетила университет

Первая леди, как всегда, выглядела красиво.
Джилл Байден посетила медицинский городок университета Колорадо Anschutz, где поговорила об исследовании женского здоровья с президентом университета Тоддом Салиманом.
Там первая леди появилась в пальто тыквенного оттенка с поясом, который внизу имел бело-синюю окраску. На Джилл были также черные штаны-палаццо и черные замшевые туфли на шпильках.
Жена президента сделала аккуратную укладку, любимый макияж смоки-айс, французский маникюр и завершила лук золотыми украшениями.
Напомним, Джилл Байден предстала на мероприятии в голубом платье-футляре и любимых слингбэках.
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