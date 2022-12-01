В тыквенном платье: изящная королева Летиция сверкнула рельефными руками

Король и королева Испании посетили церемонию вручения "Золотых медалей за заслуги в области изящных искусств 2021" в Espacio de las Artes на Тенерифе.

Художникам вручали золотые медали за заслуги в изобразительном искусстве. Королева Летиция приехала на церемонию в ярком платье без рукавов из коллаборации Zara x Narciso Rodriguez, а в руках несла черную сумку от Giorgio Armani. Королевский образ завершали кожаные туфли с острым носком от Prada.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Волосы у Летиции были распущены, на лице – макияж, а в ушах – небольшие серьги с камнями. Выглядела Летиция отлично. Ее муж - король Филипп VI - был в черном костюме в тонкую полоску, белую рубашку и был в синем галстуке в крапинку.

Напомним, недавно мы рассказывали забавный момент, который произошел с королевой на публичном мероприятии, когда Ее Величество оконфузилась на публике из-за позы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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