В тюрбане и леопардовом платье: королева Максима посетила саммит в Амстердаме

Ее Величество обожает яркие цвета в образах, а также подбирать аксессуары одного оттенка.

Королева Нидерландов Максима приняла участие в саммите B for Good Leaders Summit 2023 в Beurs van Berlage, который прошел в Амстердаме. Ежегодно в этом двухдневном саммите принимают участие около 1200 руководителей международных компаний, которые хотят внести положительный вклад в мир своими продуктами и услугами.

Для мероприятия королева надела экстравагантный наряд - платье с высокой горловиной и длинными рукавами от бренда Maison Natan c леопардовый принтом. Образ она дополнила красной шляпой-тюрбаном от брендов головных уборов Maison Fabienne Delvigne, а также туфлями-лодочками Gianvito Rossi и стильным клатчем-конвертом.

Из аксессуаров Максима также надела браслеты на запястья и комплект сережек с рубинами. На лице у нее был легкий макияж.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее король Виллем-Александр и королева Максима совершили двухдневный визит на Вадденские острова. Королева в тот раз была в желтом пальто и костюме в тон.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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