В укороченном жакете и брюках с карманами: стильная королева Рания выступила на саммите

У нее очень хороший вкус и стилисты, поэтому наряды всегда сидят идеально.

2 ноября королева Иордании Рания приняла участие в Web Summit 2022, проходившем в Лиссабоне, Португалия. Ее Величество выступила с программной речью на этом мероприятии.

Саммит является крупнейшим технологическим мероприятием в Европе и одним из крупнейших в мире. В этом году он проходил с 1 по 4 ноября под девизом "Следующее поколение лидеров".

Для мероприятия 52-летняя Рания надела современный, стильный и удобный лук. Она сочетала черный топ с брюками со стрелками, карманами и молниями от бренда Bottega Veneta, и укороченный жакет от этого же бренда, но необычного серебряного оттенка.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Завершили лук королевы бриллиантовые украшения, идеальная укладка и легкий макияж.

Королева Рания / Фото: Associated Press

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