В укороченном жакете и штанах-палаццо: красивая Елена Зеленская на встрече с королевой Камиллой

Первая леди Украины побывала на аудиенции у британской королевы.

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Великобританию встретилась с королевой Камиллой.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Associated Press

Первая леди поблагодарила королевскую семью и все Соединенное Королевство за последовательную поддержку Украины в борьбе за свою свободу и за убежище 200 тысяч украинских беженцев.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Уверена, у наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Продолжаем отстаивать их вместе", — отметила Зеленская.

Для аудиенции у королевы первая леди выбрала стильный образ. На ней был твидовый укороченный бело-бежевый жакет без пуговиц от украинского бренда Litkovska и черные брюки-палаццо с черным кожаным поясом с золотой пряжкой. Такой наряд очень идет фигуре Елены.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Associated Press

Свой аутфит супруга президента дополнила черными остроносыми туфлями на шпильках. Она сделала красивую укладку с боковым пробором, макияж с помадой ягодного оттенка и завершила лук жемчужными серьгами.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, Елена Зеленская появилась на открытии художественной выставки "ЛОМИКАМІНЬ. Жіночий спротив у Криму" в красивой вышиванке.

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