В укороченном жакете и строгих брюках: президент Европейской комиссии выступила перед прессой

Урсула фон дер Ляйен решила надеть на деловую встречу элегантный двухцветный аутфит.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которая была посвящена программе Next Generation EU program. После она направилась во Дворец Лихтенштейн на пресс-конференцию.

Для своего делового выхода Урсула фон дер Ляйен выбрала строгий образ, в котором сочетала только два цвета. Ее светлый жакет был укорочен, выполнен в белом цвете, и сочетала она его с черной шелковой блузой и классическими черными брюками, под которые также надела пояс с пряжкой.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

Под этот наряд госпожа фон дер Ляйен подобрала лаконичную жемчужную нить, сережки-гвоздики и сделала любимую укладку. Обула она лакированные туфли на устойчивом каблуке с бантами спереди и, несмотря на теплую погоду, надела плотные капроновые колготы.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

В прошлый раз президент Еврокомиссии продемонстрировала образ в лавандовом клетчатом жакете на молнии, черном топе и черных прямых брюках с черным поясом.

Урсула фон дер Ляйен / Associated Press

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