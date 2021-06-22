В укороченном жакете и строгих брюках: президент Европейской комиссии выступила перед прессой

Урсула фон дер Ляйен решила надеть на деловую встречу элегантный двухцветный аутфит.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, которая была посвящена программе Next Generation EU program. После она направилась во Дворец Лихтенштейн на пресс-конференцию.
Для своего делового выхода Урсула фон дер Ляйен выбрала строгий образ, в котором сочетала только два цвета. Ее светлый жакет был укорочен, выполнен в белом цвете, и сочетала она его с черной шелковой блузой и классическими черными брюками, под которые также надела пояс с пряжкой.
Под этот наряд госпожа фон дер Ляйен подобрала лаконичную жемчужную нить, сережки-гвоздики и сделала любимую укладку. Обула она лакированные туфли на устойчивом каблуке с бантами спереди и, несмотря на теплую погоду, надела плотные капроновые колготы.
В прошлый раз президент Еврокомиссии продемонстрировала образ в лавандовом клетчатом жакете на молнии, черном топе и черных прямых брюках с черным поясом.
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