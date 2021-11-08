В украшении из 40-х: королева Елизавета II появилась на публике в любимом ожерелье

Королева Елизавета II сейчас находится в Сандрингеме. Но мы сегодня хотим вспомнить ее недавнее появление перед публикой и обратить внимание на один аксессуар.
Монарх очень любит украшения из жемчуга. Для каждого публичного выхода Елизавета II выбирает жемчужные украшения – колье и серьги. В конце октября Ее Величество вручила Золотую медаль Королевы за поэзию 2020 года Давиду Константину во время виртуальной аудиенции из Виндзорского замка. В тот день она появилась перед камерой в красивом цветочном платье и с жемчужной двухнитью на шее.
Елизавета II надела двухрядное жемчужное ожерелье вместо трехрядного, которое мы обычно видим на ней во время публичных выходов.
Эти жемчужины немного меньше, чем другие двухрядные жемчужные нити, и имеют жемчуг неправильной формы. Похоже, это то же самое ожерелье, которое принцесса любила носить в 1940-х годах. Увы, происхождение этого ожерелья неизвестно.
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