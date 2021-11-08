В украшении из 40-х: королева Елизавета II появилась на публике в любимом ожерелье

В украшении из 40-х: королева Елизавета II появилась на публике в любимом ожерелье

Королева Елизавета II сейчас находится в Сандрингеме. Но мы сегодня хотим вспомнить ее недавнее появление перед публикой и обратить внимание на один аксессуар.

Монарх очень любит украшения из жемчуга. Для каждого публичного выхода Елизавета II выбирает жемчужные украшения – колье и серьги. В конце октября Ее Величество вручила Золотую медаль Королевы за поэзию 2020 года Давиду Константину во время виртуальной аудиенции из Виндзорского замка. В тот день она появилась перед камерой в красивом цветочном платье и с жемчужной двухнитью на шее.

Королева Елизавета II / Getty Images

Елизавета II надела двухрядное жемчужное ожерелье вместо трехрядного, которое мы обычно видим на ней во время публичных выходов.

Королева Елизавета II / Associated Press

Эти жемчужины немного меньше, чем другие двухрядные жемчужные нити, и имеют жемчуг неправильной формы. Похоже, это то же самое ожерелье, которое принцесса любила носить в 1940-х годах. Увы, происхождение этого ожерелья неизвестно.

Принцессы Маргарет и Елизавета / Getty Images

Королева Елизавета II / Getty Images

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