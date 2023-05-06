В украшениях покойной мамы: дочь принцессы Маргарет появилась среди гостей на коронации Чарльза III

Сара очень редко появляется на публике и, как правило, отказывается давать интервью, но 6 мая она пришла на одно из самых важных событий для своей семьи.

Леди Сара Чатто - единственная дочь принцессы Маргарет - младшей сестры королевы Елизаветы II, которая прославилась своим бунтарских характером, отличным вкусом, любовью к драгоценностям и трагической историей любви.

После смерти принцессы в 2002 году, многие ее украшения перешли Саре и она продолжает их надевать на различные семейные мероприятия, которые посещает крайне редко. Одним из самых любимых украшений женщины являются серьги с бриллиантами и крупными жемчужинами, которые когда-то носила ее мать, именно их она надела на коронацию своего двоюродного брата короля Чарльза III, которая состоялась 6 мая в Лондоне.

Серьги Сара дополнила колье из четырех нитей жемчуга разного размера и с бриллиантовой застежкой, которую можно снять и носить как брошь. Колье она тоже унаследовала от матери. Ну и еще две драгоценности были в этом образе - браслеты на запястьях обеих рук.

Леди Сара Чатто на коронации Чарльза III / Фото: Getty Images

Бриллианты и жемчуг она носила с платьем миди в молочном оттенке. Верх наряда был с V-образным декольте, а юбка - с плиссировкой. Завершали образ туфли Manolo Blahnik с пряжкой, шляпа с широкими полями, а также маленькая сумка с ручками.

Леди Сара Чатто на коронации Чарльза III / Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет в тех же серьгах, что и Сара / Фото: Associated Press

Читайте также: