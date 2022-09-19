В украшениях из жемчуга и лаконичном платье: элегантная королева Максима на прощании с Елизаветой II

Самого долгоправящего монарха Великобритании похоронили в мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре.
Король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима посетили в Виндзорский замок торжественную службу по Ее Величеству королеве Елизавете II, которая скончалась замке Балморал в Шотландии 8 сентября.
Также прибыла с королевской четой мать Виллема-Александра - 84-летняя принцесса Нидерландов Беатрикс. Кроме них на мероприятие были приглашены лидеры многие государств и чиновники.
Красивая, торжественная и печальная процессия на улицах Лондона началась в обед, а главной частью церемонии стало отпевание монарха, для которого Максима нарядилась в черное платье миди на пуговицах с рукавами три четверти и поясом от Maison Natan.
Дополнили образ королевы перчатки, элегантная шляпа с вуалью, замшеве туфли и сумка. Ювелирной традиции королева также придержалась и надела на похорон украшения из жемчуга: серьги, брошь и браслет.
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