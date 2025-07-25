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В ультрамариновом костюме и с платком-паше: Елена Зеленская выступила на форуме
Первая леди Украины выбрала для своего появления деловой наряд и остроносые туфли.
Елена Зеленская приняла участие в форуме "Европейская гарантия для детей. Подготовка к внедрению в Украине".
"Когда в Европе говорят "жизнь ребенка", имеют в виду благосостояние, возможности, развитие. В Украине сейчас мы имеем в виду физическое выживание. Когда в Европе говорят "будущее", речь идет о перспективе на годы. Мы же иногда сужаем значение этого словосочетания до "дожить до завтра". Такой сделало нашу реальность российское вторжение. И дети - самые уязвимые его заложники", - сказала первая леди во время своего выступления.
Она также рассказала о внедрении реформы школьного питания, деятельности Фонда Елены Зеленской по обустройству укрытий в школах и садиках, открытии Школ Супергероев, строительстве жилья для многодетных семей и о запланированном на этот год открытии молодежных центров психологической поддержки "12-21".
На мероприятии первая леди появилась в деловом костюме ультрамаринового цвета, который состоял из двубортного жакета и широких брюк со стрелками. Главным акцентом в ее аутфите был коричневый платок-паше с белым принтом в горошек в надгрудном кармане.
Талию Зеленская подчеркнула тонким синим ремешком. Наряд первая леди скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.
Супруга президента сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, нежный макияж и украсила уши элегантными серьгами.
Напомним, Елена Зеленская в изумрудном костюме с поясом-веревкой выступила на конференции в Италии.