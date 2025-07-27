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В ультрамариновом платье и с клатчем со стразами: супруга канцлера Германии в эффектном образе посетила открытие фестиваля
Шарлотта Мерц выбрала для своего появления элегантный наряд, в котором она выглядела стройной и красивой.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и его супруга Шарлотта Мерц посетили церемонию открытия ежегодного Байройтского фестиваля 2025 в Байройте. На красной дорожке они появились в эффектных образах.
Шарлотта сияла в элегантном ультрамариновом платье макси с драпировкой и плиссированной юбкой. Наряд она скомбинировала с серыми остроносыми туфлями на шпильках и с гламурным клатчем со стразами.
Госпожа Мерц сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с красной помадой и красный маникюр. Уши она украсила серьгами с зеленымы и голубымы камнями, шею - колье с камнями, а на руках были серебряные браслеты с камнями, кольца и часы с черным ремешком.
Канцлер был одет в черный костюм, белую рубашку и темно-синюю бабочку. В нагрудном кармане у него был голубой платок-паше. Обул он лакированные черные туфли.
Напомним, в нашем материале вы можете прочитать, что известно о семье канцлера Германии Фридриха Мерца.