В ультрамариновом жакете с золотыми пуговицами: Урсула фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции в Японии

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой и премьер-министром Японии Шигеру Ишибой после их встречи в офисе премьер-министра в Токио.

Урсула фон дер Ляейн / © Associated Press

Урсула традиционно появилась там в деловом аутфите. На ней был двубортный жакет ультрамаринового цвета с золотыми пуговицами, который ей очень идет. Его политик скомбинировала со светло-голубым топом и классическими черными брюками. Обута она была в черные туфли на стойких каблуках.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Глава Еврокомиссии сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с персиковыми румянами, уши украсила любимыми серьгами-гвоздями с черными камнями, а шею — жемчужным ожерельем.

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Напомним, Урсула фон дер Ляйен посетила Севилью в мятном жакете без воротника и пуговиц, блузке со складками мятного оттенка и классических серых штанах.