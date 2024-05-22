В утреннем костюме и шляпе-цилиндре: принц Уильям посетил садовую вечеринку

Вчера на Garden Party побывал принц Уэльский Уильям со своими двоюродными сестрами – Зарой Тиндалл и принцессами Йоркскими Беатрис и Евгенией.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Уильям был одет в утренний костюм и цилиндр, был с пестрым галстуком и с цветком в нагрудном кармане пиджака, а в руках держал зонт, так как погода выдалась дождливой. Принц был один, его жена Кейт все еще проходит лечение от рака, а детей на такие мероприятие не берут.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

На вечеринке в саду также присутствовали герцог Глостерский, двоюродный брат королевы Елизаветы II, и его жена, герцогиня Глостерская. Среди гостей было много представителей разных фондов и организаций, которыми опекаются Кейт и Уильям Уэльские.

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, несколько дней назад мероприятие посетили король Чарльз и королева Камилла. Это была вторая вечеринка в саду в этом сезоне, на которой побывал монарх.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

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