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В уютных свитерах на фоне листьев: принцесса Леонор с сестрой Софией предстали на рождественской открытке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В уютных свитерах на фоне листьев: принцесса Леонор с сестрой Софией предстали на рождественской открытке

Принцесса София и инфанта Леонор / Фото: Getty Images

Испанская королевская семья представила свою рождественскую открытку. На ней запечатлены сестры Леонор и София – дети короля Филиппа VI и королевы Летиции.

Сестры одеты в уютные светлые свитеры: на наследной принцессе Леонор молочно-белый в крупную вязку и светло-голубые джинсы, а на ее младшей сестре инфанте Софии – полосатый от Zara в сочетании с черными штанами. София обнимает Леонор. На снимке сестры улыбаются. Снимок сделан на фоне желтых листьев, очевидно, снимали кадр осенью. 

Принцесса София и инфанта Леонор / © Getty Images
Принцесса София и инфанта Леонор / Фото: Getty Images

На обратной стороне фото стоят подписи королевы Летиции и короля Филиппа VI, а также их дочерей.

Испанская королевская семья начинает рождественские праздники, выпуская свои рождественские открытки в начале декабря. Вчера мы видели первую открытку короля Чарльза III и королевы Камиллы. Обычно эти открытки рассылают тем, кто отправляет монархам письма в праздничный период.

Рождественская открытка испанской королевской семьи / © Getty Images
Рождественская открытка испанской королевской семьи / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
567
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