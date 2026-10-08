В узких джинсах и водолазке: Меган Маркл предстала в новом образе

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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На этой неделе герцогиня Сассекская запустила свою вторую праздничную коллекцию. После презентации своего роскошного адвент-календаря стоимостью 112 фунтов стерлингов на прошлой неделе, Меган добавила в свою лимитированную коллекцию плетеную корзину для продуктов (195 фунтов стерлингов), корзину для гостиной (182 фунта стерлингов) и корзину для хозяйки (159 фунтов стерлингов).

«Откройте для себя первые новинки сезона — продуманные подарки и будущие любимые вещи для всех, кого вы хотите порадовать», - написала Меган в подписи под снимками, опубликованными в Instagram ее бренда.

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Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

В каждом наборе представлен разный ассортимент основных продуктов As Ever, причем самый дорогой, «Корзина для кладовой», содержит набор из трех видов джема, двух баночек меда, цветочной посыпки, трех травяных чаев, набор специй для горячего глинтвейна и версию пряного сидра.

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На новой фотографии Меган запечатлена, прислонившись к кухонной столешнице, прикрыв подбородок одной рукой и игриво глядя в сторону. На ней черная водолазка, черные элегантные брюки и черные балетки.

Подпись к фотографии гласит: «Праздничная коллекция: Глава первая уже открыта. Откройте для себя наши первые поступления сезона — продуманные подарки и новые любимые вещи для всех из вашего списка».

(листайте фото вправо)

Также на этой неделе Меган заметили с подругой в одном из ресторанов в Лондоне.

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