В васильковом костюме с золотыми пуговицами: Джилл Байден в любимом образе от Schiaparelli предстала на ивенте

Джилл Байден приняла участие в мероприятии "Сила исследования: потребность в гендерном равенстве", состоявшемся в Вашингтоне. Она выступила там с речью.

Первая леди предстала перед собравшимися в своем любимом образе от бренда Schiaparelli – наряде василькового цвета. Он состоял из юбки миди и жакета с изысканными золотыми пуговицами и без воротника.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой аутфит Джилл завершила красивой укладкой, макияжем с акцентом на глазах и французским маникюром.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Джилл Байден предстала на ивенте в Белом доме в костюме цвета индиго и золотых украшениях.

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