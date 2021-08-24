В васильковом наряде и ярких туфлях: стильный лук президента Эстонии в Киеве

В васильковом наряде и ярких туфлях: стильный лук президента Эстонии в Киеве

Во время своего визита в украинскую столицу Керсти Кальюлайд продемонстрировала два аутфита своих любимых оттенков.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вчера, 23 августа, приняла участие в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве.

Керсти Кальюлайд / УНИАН

Там она появиласась в стильном аутфите. Госпожа Кальюлайд сочетала наряд василькового цвета чуть ниже колена с туфлями цвета индиго на небольших каблуках. Ее лук дополнила скромная укладка, лаконичные серьги и защитная маска на лице.

Керсти Кальюлайд / УНИАН

Керсти также побывала сегодня, 24 августа, на торжественном параде войск на Крещатике, на Майдане Независимости. И для этого события президент Эстонии надела платье любимого цвета – синего. Наряд длины миди с короткими рукавами она дополнила черными туфлями.

Керсти Кальюлайд/Скрин видео

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