В васильковом наряде и жемчужных украшениях: японская принцесса Кико на конференции

Принцесса Японии выбрала для своего выхода в свет элегантный наряд.
Японская принцесса Кико продолжает заниматься просветительской деятельностью. Она приняла участие в 76-й Национальной конференции по профилактике туберкулеза, состоявшейся в городе Мориока, префектура Иватэ.
Там принцесса появилась в элегантном ярком образе. На ней был наряд василькового цвета, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета с жаккардовыми цветочными вставками по бокам.
Аутфит Ее Величество дополнила черной кожаной сумочкой и белыми перчатками.
Кико сделала аккуратную укладку, подкрутив кончики, и нежный макияж. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.
Напомним, принцесса Кико в белом платье и жакете с интересным принтом появилась на мероприятии.
Читайте также:
- Как хороша: японская принцесса Кико в голубом костюме и с жемчужным ожерельем приехала в Лондон
- В пудровом костюме и жемчужном колье: принцесса Кико на торжественной церемонии
- У кимоно с принтом и оби с цветочным орнаментом: принцесса Кико на мероприятии в Токио