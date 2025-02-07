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В васильковом наряде и жемчужных украшениях: японская принцесса Кико на конференции

В васильковом наряде и жемчужных украшениях: японская принцесса Кико на конференции

В васильковом наряде и жемчужных украшениях: японская принцесса Кико на конференции

Принцесса Кико / Фото: Getty Images

Принцесса Японии выбрала для своего выхода в свет элегантный наряд.

Японская принцесса Кико продолжает заниматься просветительской деятельностью. Она приняла участие в 76-й Национальной конференции по профилактике туберкулеза, состоявшейся в городе Мориока, префектура Иватэ.

Там принцесса появилась в элегантном ярком образе. На ней был наряд василькового цвета, состоявший из платья-футляра и приталенного жакета с жаккардовыми цветочными вставками по бокам.

Принцесса Кико / © Getty Images
Принцесса Кико / Фото: Getty Images

Аутфит Ее Величество дополнила черной кожаной сумочкой и белыми перчатками.

Кико сделала аккуратную укладку, подкрутив кончики, и нежный макияж. Уши она украсила жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.

Напомним, принцесса Кико в белом платье и жакете с интересным принтом появилась на мероприятии.

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