В васильковом наряде с изысканными пуговицами: красивая Джилл Байден выступила в Белом доме

Первая леди США разумно подходит к использованию вещей, поэтому она не боится повторять свои луки.

Джилл Байден выступила перед Национальной ассоциацией губернаторов во время мероприятия в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне.

Там первая леди предстала в эффектном образе. На ней был костюм василькового цвета от ее любимого бренда Schiaparelli. Наряд состоял из юбки длины миди и приталенного асимметричного жакета без воротника и с изысканными золотыми пуговицами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила черными замшевыми слингбэками Dior с логотипом J'Adior на белых лентах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл сделала красивую укладку с локонами, макияж смоки-айс, в ушах у нее были массивные золотые серьги-шары, на шее – цепочки с подвесками, а на руках – золотые браслеты. Французский маникюр завершил образ первой леди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, в этой одежде мы видели Джилл Байден во время ее выступления в Сан-Франциско на мероприятии организации Giffords Law Center в июне прошлого года.

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