В васильковом пальто и ботильонах Louis Vuitton: Брижит Макрон посетила собор Парижской Богоматери

Брижит Макрон / © Associated Press

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Президент Франции Эммануэль Макрон, его жена Брижит Макрон вместе с королем Дании Фредериком X и королевой Мэри, приехавшими во Францию с трехдневным государственным визитом, посетили собор Парижской Богоматери в Париже.

Эммануэль и Брижит Макроны, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Первая леди появилась там в элегантном голубом пальто А-силуэта, белой рубашке и черных укороченных штанах. Наряд она дополнила черными ботильонами с коричневыми вставками с фирменной монограммой ее любимого бренда Louis Vuitton.

Эммануэль и Брижит Макроны, король Фредерик X и королева Мэри / © Associated Press

Брижит была в объемном парике, украшенном с одной стороны черной шпилькой, солнцезащитных очках, она сделала макияж смоки-айс, украсила уши лаконичными серьгами-кольцами, а руки — кольцами с камнями.

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Эммануэль и Брежит Макроны / © Associated Press

Эммануэль Макрон надел классический серый костюм, белую рубашку, серый галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон побывала в детском саду. Там она предстала в черном экстравагантном жакете с пуговицами на одной стороне и штанах-клеш со стрелками.