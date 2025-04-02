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В васильковом пальто и ботильонах Louis Vuitton: Брижит Макрон посетила собор Парижской Богоматери
Первая леди Франции в хорошем образе восходила в Нотр-Дам-де-Пари.
Президент Франции Эммануэль Макрон, его жена Брижит Макрон вместе с королем Дании Фредериком X и королевой Мэри, приехавшими во Францию с трехдневным государственным визитом, посетили собор Парижской Богоматери в Париже.
Первая леди появилась там в элегантном голубом пальто А-силуэта, белой рубашке и черных укороченных штанах. Наряд она дополнила черными ботильонами с коричневыми вставками с фирменной монограммой ее любимого бренда Louis Vuitton.
Брижит была в объемном парике, украшенном с одной стороны черной шпилькой, солнцезащитных очках, она сделала макияж смоки-айс, украсила уши лаконичными серьгами-кольцами, а руки — кольцами с камнями.
Эммануэль Макрон надел классический серый костюм, белую рубашку, серый галстук, которые скомбинировал с черными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон побывала в детском саду. Там она предстала в черном экстравагантном жакете с пуговицами на одной стороне и штанах-клеш со стрелками.