В васильковом платье и белых туфлях: элегантный образ супруги премьер-министра Великобритании на памятной службе

Корь и Виктория Стармеры / © Associated Press

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и его супруга Виктория Стармер посетили службу благодарности в Вестминстерском аббатстве, которая состоялась в честь 80-летия Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

После службы супруги возложили цветы к Мемориалу невинных жертв.

© Associated Press

Виктория появилась там в ярком ансамбле василькового цвета. На ней было платье с рукавами до локтей, рюшей на топе и юбкой миди свободного кроя, а также элегантная шляпа с декором в тон.

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© Associated Press

Образ госпожа Стармер дополнила белыми туфлями с острыми носками и на шпильках. Из украшений она выбрала серебряную цепочку с жемчужиной. У Виктории была прическа каре с подкрученными наружу кончиками и макияж с розовыми румянами и помадой цвета пыльной розы.

© Associated Press

Премьер был одет в черный костюм, белую рубашку, оливково-синий галстук с принтом и черные туфли.

© Associated Press

Напомним, на службе в Вестминстерском аббатстве присутствовали также бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти.