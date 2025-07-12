В васильковом платье и с множеством украшений на шее: герцогиня Биргитта появилась на Уимблдоне

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

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Герцогиня Биргитта наблюдала за теннисом из королевской ложи в двенадцатый день чемпионата Уимблдона во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

Она приехала на корт синем шелковом васильковом платье-рубашке с поясом от Weekend Max Mara, дополнив лук клатчем, золотыми маленькими серьгами и множеством золотых цепочек с подвесками, и жемчужным колье на шее. Биргитта сделала укладку и макияж и в целом выглядела великолепно.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Напомним, это не первый ее визит на Уимблдон. Ранее Биргитта была замечена в королевской ложе в компании герцогини Эдинбургской Софи, а также мамы принцессы Уэльской Кейт — Кэрол Миддлтон.

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Кэрол Миддлтон и герцогиня Глостерская / © Getty Images