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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В васильковом платье и с множеством украшений на шее: герцогиня Биргитта появилась на Уимблдоне

79-летняя британская герцогиня — частая гостя на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Глостерская Биргитта

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня Биргитта наблюдала за теннисом из королевской ложи в двенадцатый день чемпионата Уимблдона во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

Она приехала на корт синем шелковом васильковом платье-рубашке с поясом от Weekend Max Mara, дополнив лук клатчем, золотыми маленькими серьгами и множеством золотых цепочек с подвесками, и жемчужным колье на шее. Биргитта сделала укладку и макияж и в целом выглядела великолепно.

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Герцогиня Глостерская Биргитта / © Getty Images

Напомним, это не первый ее визит на Уимблдон. Ранее Биргитта была замечена в королевской ложе в компании герцогини Эдинбургской Софи, а также мамы принцессы Уэльской Кейт — Кэрол Миддлтон.

Кэрол Миддлтон и герцогиня Глостерская / © Getty Images

Кэрол Миддлтон и герцогиня Глостерская / © Getty Images

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