- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 182
- Время на прочтение
- 1 мин
В васильковом платье и с множеством украшений на шее: герцогиня Биргитта появилась на Уимблдоне
79-летняя британская герцогиня — частая гостя на Уимблдонском теннисном турнире в Лондоне.
Герцогиня Биргитта наблюдала за теннисом из королевской ложи в двенадцатый день чемпионата Уимблдона во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.
Она приехала на корт синем шелковом васильковом платье-рубашке с поясом от Weekend Max Mara, дополнив лук клатчем, золотыми маленькими серьгами и множеством золотых цепочек с подвесками, и жемчужным колье на шее. Биргитта сделала укладку и макияж и в целом выглядела великолепно.
Напомним, это не первый ее визит на Уимблдон. Ранее Биргитта была замечена в королевской ложе в компании герцогини Эдинбургской Софи, а также мамы принцессы Уэльской Кейт — Кэрол Миддлтон.