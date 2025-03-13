В васильковом платье с пуговицами: Иванка Трамп похвасталась новым аутфитом в Лос-Анджелесе

43-летняя дочь президента США трикотажным нарядом подчеркнула стройную фигуру.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram свой новый яркий образ, в котором она прогулялась по Лос-Анджелесу. Фото было сделано на балконе с видом на городскую архитектуру.
Дочь президента была одета в трикотажное обтягивающее платье василькового оттенка с разрезом и декоративными пуговицами. В этом наряде она выглядела стройно.
Иванка сделала идеально ровную укладку и макияж смоки-айс.
Напомним, ранее Иванка Трамп показала снимки из семейной поездки в Нью-Йорк.
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