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В васильковом платье с пуговицами: Иванка Трамп похвасталась новым аутфитом в Лос-Анджелесе

В васильковом платье с пуговицами: Иванка Трамп похвасталась новым аутфитом в Лос-Анджелесе

В васильковом платье с пуговицами: Иванка Трамп похвасталась новым аутфитом в Лос-Анджелесе

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

43-летняя дочь президента США трикотажным нарядом подчеркнула стройную фигуру.

Иванка Трамп опубликовала в Instagram свой новый яркий образ, в котором она прогулялась по Лос-Анджелесу. Фото было сделано на балконе с видом на городскую архитектуру.

Дочь президента была одета в трикотажное обтягивающее платье василькового оттенка с разрезом и декоративными пуговицами. В этом наряде она выглядела стройно.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка сделала идеально ровную укладку и макияж смоки-айс.

Напомним, ранее Иванка Трамп показала снимки из семейной поездки в Нью-Йорк.

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