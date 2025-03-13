В васильковом платье с пуговицами: Иванка Трамп похвасталась новым аутфитом в Лос-Анджелесе

Иванка Трамп опубликовала в Instagram свой новый яркий образ, в котором она прогулялась по Лос-Анджелесу. Фото было сделано на балконе с видом на городскую архитектуру.

Дочь президента была одета в трикотажное обтягивающее платье василькового оттенка с разрезом и декоративными пуговицами. В этом наряде она выглядела стройно.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка сделала идеально ровную укладку и макияж смоки-айс.

Напомним, ранее Иванка Трамп показала снимки из семейной поездки в Нью-Йорк.

Читайте также: