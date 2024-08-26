В васильковом жакете и стильных кедах: Джилл Байден в объективах папарацци

Первая леди США выбрала для перелета удобный лук.
Папарацци сфотографировали президента Джо Байдена, его жену Джилл Байден и их дочь Эшли, когда они прибыли на авиабазу Дувр, штат Делавер.
Первая леди, как всегда, выглядела красиво. На ней был жакет василькового оттенка, вязаный кремовый свитер и белые прямые брюки. Наряд она скомбинировала с синими замшевыми кедами на белой резиновой подошве. В руке Байден несла вместительную бежево-розовую сумку.
На лицо жена президента надела коричневые очки-авиаторы в золотой оправе, уши украсила бриллиантовыми серьгами, а шею – золотыми цепочками с подвесками, одна из которых была в виде полумесяца.
Джо был одет в черный пиджак с золотыми пуговицами, полосатую голубую рубашку, темно-синие брюки и синие кроссовки. Лук он завершил очками-авиаторами и черной бейсболкой.
Эшли сочетала темную майку, бежевые брюки-клеш, джинсовую куртку и ковбойские ботильоны.
Напомним, недавно Джилл Байден засветила особое украшение в Белом доме.
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