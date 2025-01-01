В вечернем аутфите и с красивой укладкой: княгиня Шарлин и ее дети присоединились к Альберу II в новогоднем поздравлении

Видео с поздравлением Альбера опубликовали в Instagram княжеской семьи.

"Поздравление от Его Светлости князя Альбера II и Ее Светлости княгини Шарлин на 2025 год", - говорится в сообщении под видео.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети - принцесса Габриэлла и принц Жак / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Князь обратился к нации в канун Нового года, а его супруга – княгиня Шарлин и двое детей – принц Жак и принцесса Габриэлла – присоединились в конце ролика к Альберу.

Шарлин блистала в темном костюме, сделала красивую укладку локонами и вечерний макияж. Альбер надел темно-синий костюм, рубашку и галстук. Принцесса Габриэлла была в черном платье, украшенном пайетками на топе и с пышной юбкой, а ее брат принц Жак в черном классическом костюме, рубашке и с галстуком.

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети - принцесса Габриэлла и принц Жак / Фото: Instagram княжеской семьи Монако

Ранее, напомним, мы показывали рождественскую открытку княжеской семьи Монако.

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