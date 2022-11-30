В вечернем платье: эффектная королева Летиция с мужем посетила церемонию

50-летняя королева Летиция выглядела в этот день замечательно. Она облачилась в вечернее платье из переработанной ткани, инкрустированное драгоценными камнями от Felipe Varela, и подобрала к наряду клатч черного цвета от этого же бренда. Обула королева черные кожаные остроносые туфли от Prada.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

У Летиции был очень насыщенный вечерний макияж, она подчеркнула глаза и губы накрасила блеском. В ушах у королевы сверкали серьги в форме капель от бренда De Grisogono. Эти сверкающие темные серьги являются неотъемлемой частью ее коллекции аксессуаров, и с 2006 года Летиция была замечена в них на нескольких гламурных мероприятиях.

Супруг королевы король Филипп VI был одет в черный костюм, белоснежную рубашку и бордовый галстук.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Летиция посетила 10-й саммит женщин-юристов, который проходил во дворце Сибелес, в Мадриде. В этот день королева нарушила этикет, и это запечатлели на камеру. Однако образ ее в красном пальто от Hugo Boss и серых брюках от Carolina Herrera был великолепен.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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