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В вечернем платье: эффектная королева Летиция с мужем посетила церемонию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2179
Время на прочтение
1 мин
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В вечернем платье: эффектная королева Летиция с мужем посетила церемонию

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Король и королева Испании посетили вчера 39-ю церемонию вручения журналистской премии "Франсиско Сереседо". Мероприятие прошло в отеле Westin Palace, в Мадриде.

50-летняя королева Летиция выглядела в этот день замечательно. Она облачилась в вечернее платье из переработанной ткани, инкрустированное драгоценными камнями от Felipe Varela, и подобрала к наряду клатч черного цвета от этого же бренда. Обула королева черные кожаные остроносые туфли от Prada.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Getty Images
Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

У Летиции был очень насыщенный вечерний макияж, она подчеркнула глаза и губы накрасила блеском. В ушах у королевы сверкали серьги в форме капель от бренда De Grisogono. Эти сверкающие темные серьги являются неотъемлемой частью ее коллекции аксессуаров, и с 2006 года Летиция была замечена в них на нескольких гламурных мероприятиях.

Супруг королевы король Филипп VI был одет в черный костюм, белоснежную рубашку и бордовый галстук.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

Днем ранее королева Летиция посетила 10-й саммит женщин-юристов, который проходил во дворце Сибелес, в Мадриде. В этот день королева нарушила этикет, и это запечатлели на камеру. Однако образ ее в красном пальто от Hugo Boss и серых брюках от Carolina Herrera был великолепен.

Королева Летиция / © Getty Images
Королева Летиция / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
2179
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