В вечернем платье и изумрудных украшениях: королева Маргрете II на вечернем приеме

Королева Дании организовала торжественный прием для короля Испании Филиппа VI и его супруги королевы Летиции.

Гала-вечер в их честь состоялся во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

83-летняя королева Маргрете II появилась на мероприятии в вечернем платье изумрудного цвета с кружевным корсетом и пышным подолом. Она дополнила образ меховой накидкой и роскошным гарнитуром с изумрудными камнями – тиарой, серьгами и колье на шее.

Вечерний образ королева Дании дополнила насыщенным макияжем губ темно-бордовой помадой и красным маникюром. На пальце у нее сверкало крупное кольцо с камнем, а на груди было несколько орденов.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Невестка королевы – кронпринцесса Мэри и наследник трона кронпринц Фредерик также присутствовали на торжественном вечере во дворце.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик / Фото: Getty Images

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