В вечернем платье и манто: как мама королевы Елизаветы II в театр ходила

В вечернем платье и манто: как мама королевы Елизаветы II в театр ходила

Сегодня в рубрике "День в истории" у нас фотография короля Великобритании Георга VI и его супруги Елизаветы Боуз-Лайон.

Кадр был сделан в этот день, 15 ноября 1937 года, как раз когда Георг VI только-только стал новым королем после отречения его старшего брата Эдуарда VIII.

На фото король и королева в сопровождении герцога и герцогини Кентских посетили ежегодное представление Royal Command Variety в театре Palladium в Лондоне. Некоторые из ведущих деятелей мира эстрады предложили свои услуги на благо благотворительности. Их величества радушно приняли блестящую публику. На фото запечатлены герцог Кентский, герцогиня Кентская, король и королева, стоящие в королевской ложе во время исполнения государственного гимна перед выступлением.

Король Георг VI и королева Елизавета / Associated Press

На Елизавете белое платье с поясом на талии и меховом манто. В те времена члены британской королевской семьи охотно носили натуральные меха. Сегодня Елизавета II и ее потомки и родственники отказались от этого.

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