В вечернем платье и меховой накидке: как королева Елизавета II с мужем в театр ходила

В этот день, 19 апреля 1955 года, спустя почти два года после своей коронации, королева Елизавета II присутствовала со своим супругом принцем Филиппом на представлении Royal Command Variety. На фото Ее Величество запечатлена с известной певицей Алией Куган.

Почти 29-летняя королева одета в вечернее платье на широких бретельках, расшитое бисером и камнями поверх которого наброшена меховая накидка.

Красивая и молодая Елизавета дополнила в тот вечер свой образ тиарой, драгоценным колье на шее и крупными серьгами с камнями. Ее волосы собраны в красивую прическу, а на лице макияж. Также в руках она держит маленькую серебристую сумку и букет цветов.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

21 апреля 2023 года самому долгоправящему монарху Великобритании могло бы исполниться 97 лет. Елизавета скончалась 8 сентября 2022 года в шотландском замке Балморал – одном из своих любимых поместий.

Замок Балморал / Фото: Associated Press

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