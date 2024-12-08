В вечернем платье и новой бриллиантовой тиаре: королева Мэри блистала на банкете

Король Фредерик X и королева Мэри приветствовали президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, которые прибыл с визитом в Данию.

На церемонии приветствия королева блистала в дубово-зеленом пальто, присоединившись к своему мужу королю Фредерику, чтобы приветствовать президента Египта в Копенгагене.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Египта / Фото: Getty Images

Она дополнила изысканный ансамбль серыми туфлями на каблуке, ободком на голове, жемчужными серьгами и серым клатчем. Король Фредерик выглядел как обычно элегантно в черном костюме, который он дополнил бледно-голубой рубашкой и полосатым галстуком.

А вечером во дворце Кристиансборг состоялся государственный банкет.

Королева Мэри и король Фредерик X с президентом Египта / Фото: Getty Images

На нем королева Мэри появилась в черном вечернем платье, вышитое бисером на рукавах и с высоким воротником, дополнив его бриллиантовой тиарой и парой бриллиантовых серег-подвесок. Тиара состоит из двух маленьких и трех больших цветков из бриллиантов. Первоначально она принадлежала принцессе Дагмар, двоюродной бабушке нынешнего короля Фредерика X. Королева Мэри дополнила образ вечерней прической и макияжем.

Напомним, ранее мы рассказывали об украшениях королевы Маргрете II, которые теперь будет носить ее невестка – королева Мэри.

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