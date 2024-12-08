В вечернем платье и новой бриллиантовой тиаре: королева Мэри блистала на банкете

Королевская чета Дании посетила государственный банкет во дворце Кристиансборг.
Король Фредерик X и королева Мэри приветствовали президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, которые прибыл с визитом в Данию.
На церемонии приветствия королева блистала в дубово-зеленом пальто, присоединившись к своему мужу королю Фредерику, чтобы приветствовать президента Египта в Копенгагене.
Она дополнила изысканный ансамбль серыми туфлями на каблуке, ободком на голове, жемчужными серьгами и серым клатчем. Король Фредерик выглядел как обычно элегантно в черном костюме, который он дополнил бледно-голубой рубашкой и полосатым галстуком.
А вечером во дворце Кристиансборг состоялся государственный банкет.
На нем королева Мэри появилась в черном вечернем платье, вышитое бисером на рукавах и с высоким воротником, дополнив его бриллиантовой тиарой и парой бриллиантовых серег-подвесок. Тиара состоит из двух маленьких и трех больших цветков из бриллиантов. Первоначально она принадлежала принцессе Дагмар, двоюродной бабушке нынешнего короля Фредерика X. Королева Мэри дополнила образ вечерней прической и макияжем.
Напомним, ранее мы рассказывали об украшениях королевы Маргрете II, которые теперь будет носить ее невестка – королева Мэри.
Читайте также:
- В трикотажном платье-водолазке: королева Мэри показала, как выглядит в повседневной жизни
- Принц Кристиан – будущий король: что известно о наследнике датского престола
- В брючном костюме и желтых туфлях: королева Мэри произвела впечатление новым стильным аутфитом