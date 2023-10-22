В вечернем платье и в остроносых слингбэках: инфанта Софии на церемонии "Принцессы Астурийской"

К младшей сестре испанской принцессы Леонор сейчас тоже приковано много внимания.

16-летняя дочь королевы Летиции и короля Филиппа учится в колледже UWCAtlantic в Уэльсе и сейчас у нее осенние каникулы.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Поэтому вчера девушка вместе со своей семьей присутствовала на церемонии премии "Принцесса Астурийская". На вечере София появилась в черно-белом платье миди от Cardie Moda с короткими рукавами и остроносых кожаных слингбэках от Massimo Dutti. У инфанты были распущены волосы, а на лице был легкий вечерний макияж.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Ее старшая сестра – принцесса Леонор – блистала на мероприятии в синем твидовом жакете и юбке-плисе, а туфли выбрала на невысоких каблуках. Но София из-за высокого роста часто избегает носить обувь на каблуках.

Принцесса Леонор с мамой королевой Летицией / Фото: Getty Images

Позже на следующий день вся семья посетила церкви Арроэс, Пиона и Канданала в испанском муниципалитете Вильявисьосе и ч радостью пообщались с королевскими поклонниками.

Читайте также: