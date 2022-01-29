В вечернем платье и под руку с мужем: как Сара Йоркская и принц Эндрю в кино ходили

В вечернем платье и под руку с мужем: как Сара Йоркская и принц Эндрю в кино ходили

О среднем сыне королевы Елизаветы II – принце Эндрю, сейчас очень много говорят. Свою репутацию он давно и знатно запятнал.

Но было время, когда герцог Йоркский был женатым человеком с незапятнанной еще репутацией. Нам попался архивный снимок, на котором Эндрю запечатлен вместе со своей женой Сарой Фергюсон, фото сделано 29 января 1988 года.

Члены королевской семьи в тот день присутствовали на мировой премьере фильма "Белое озорство". Герцогиня Йоркская выбрала для этого случая необычный наряд - облегающее черное платье в пол без бретелек с объемной стеганой накидкой. У Сары были распущены рыжие волосы, на лице был макияж, а из украшений она надела колье и серьги, очевидно, с бриллиантами. Герцог тоже отлично выглядел в черном смокинге, белоснежной рубашке и галстуке-бабочке.

Принц Эндрю и Сара Йоркская / Associated Press

Сегодня пара по-прежнему живет вместе, и Сара Йоркская поддерживает принца Эндрю в непростой ситуации (герцога обвиняют в сексуальном насилии несовершеннолетней). Живут они под одной крышей в Royal Lodge, хотя в разводе находятся с 1996 года.

Принц Эндрю и Сара Йоркская / Getty Images

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