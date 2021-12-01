В вечернем платье и под руку с мужем: кронпринцесса Виктория на торжественном приеме

В вечернем платье и под руку с мужем: кронпринцесса Виктория на торжественном приеме

Наследная шведская принцесса регулярно выполняет свои королевские обязанности.

Вчера Ее Высочество вместе с супругом кронпринцем Даниэлем присутствовали на ежегодном собрании Шведской Королевской Музыкальной Академии и 250-летнем юбилее в Шведской Королевской Музыкальной Академии в Стокгольме.

Виктория прибыла на мероприятие в темно-синем платье с кружевом и многослойным подолом из рюшей. В руках она держала маленький серебристый клатч, а образ завершали драгоценные серьги каплевидной формы, классическая прическа в виде низкого пучка и вечерний макияж.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Getty Images

Кронпринцесса сделала светлый макияж и надела несколько колец, среди которых было и ее помолвочное. Ее супруг кронпринц Даниэль был во фраке и белой рубашке с белым галстуком-бабочкой.

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