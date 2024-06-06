В вечернем платье и рубиновой тиаре: королева Максима блистала на приеме во дворце

Король и королева Нидерландов устроили ужин для дипломатического корпуса в Королевском дворце в Амстердаме.

53-летняя королева Максима появилась на мероприятии в насыщенном красном платье с длинными рукавами от Maison Natan, которео уже неоднократно носила, дополнив его маленькой плетенной сумкой из бисера Maria Calderara.

Король Виллем-Александр и королева Максима / Фото: Getty Images

На голове у Ее Величества была роскошная Ruby Peacock Tiara с рубинами и бриллиантами, а вместе с ней в комплекте шло колье и серьги-висюльки, а также Максима надела несколько драгоценных браслетов на запястье. Она сделала насыщенный вечерний макияж и собрала белокурые волосы в красивую прическу.

Ее муж король Виллем-Александр был одет в черный фрак, белую рубашку и белый галстук-бабочку, а обут в кожаные туфли. Супруги улыбались, когда вместе направлялись во дворец и их запечатлели фотографы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали вам о роскошном помолвочном кольце королевы Максимы и чем оно так особенно.

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