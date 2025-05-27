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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В вечернем платье и с бархатной сумкой: принцесса Александра сходила на банкет

Принцесса Александра Ганноверская и Бен Сильвестр Штраутманн посетили Гала-ужин в честь Гран-при Формулы-1 в Монако.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Александра Ганноверска с бойфрендом

Принцесса Александра Ганноверска с бойфрендом / © Getty Images

Александра появилась на красной дорожке в черном макси-платье с глубоким V-образным декольте и пуговицами, дополнив аутфит маленькой бархатной сумкой на ремешке-цепочке, золотой подвеской на шее и серьгами-висюльками. Ее волосы были распущены, а на лице был очень легкий макияж.

Ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Принцесса Александра Ганноверская и Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская и Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images

В тот же день днем пара посетила Гран-при Формулы-1 в Монако вместе со князем Альбером II и княгиней Шарлин, которые вечером присутствовали и на банкете.

Принцесса Александра Ганноверская и Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская и Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images

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