В вечернем платье и с бархатной сумкой: принцесса Александра сходила на банкет

Принцесса Александра Ганноверска с бойфрендом / © Getty Images

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Александра появилась на красной дорожке в черном макси-платье с глубоким V-образным декольте и пуговицами, дополнив аутфит маленькой бархатной сумкой на ремешке-цепочке, золотой подвеской на шее и серьгами-висюльками. Ее волосы были распущены, а на лице был очень легкий макияж.

Ее возлюбленный Бен Сильвестр Штраутманн был одет в черный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Принцесса Александра Ганноверская и Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images

В тот же день днем пара посетила Гран-при Формулы-1 в Монако вместе со князем Альбером II и княгиней Шарлин, которые вечером присутствовали и на банкете.

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Принцесса Александра Ганноверская и Бен Сильвестр Штраутманн / © Getty Images