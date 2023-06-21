В вечернем платье и с бриллиантами на шее: княгиня Шарлин вышла на красную дорожку

Княгиня Шарлин появилась в светском обществе и блистала на красной дорожке.
Принцесса Монако выглядела шикарно, когда вчера вечером присутствовала на церемонии вручения наград Golden Nymphs во время 62-го телефестиваля в Монте-Карло.
45-летняя Шарлин появилась на публике в длинном темно-синем платье с глубоким вырезом, дополнив наряд сверкающим бриллиантовым колье, серьгами-висюльками и браслетом.
Недавно княгиня Шарлин сменила прическу, и ей очень к лицу этот темный оттенок. Волосы она уложила и сделала легкий макияж, лишь немного подчеркнув глаза и нанеся на губы полупрозрачный блеск.
Напомним, в начале этого месяца Шарлин с мужем и двумя детьми появилась на праздничном мероприятии. Оно было посвящено дню рождения отца князя Альбера II – покойного князя Ренье III.
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