В вечернем платье и с бриллиантами на шее: княгиня Шарлин вышла на красную дорожку

Княгиня Шарлин появилась в светском обществе и блистала на красной дорожке.

Принцесса Монако выглядела шикарно, когда вчера вечером присутствовала на церемонии вручения наград Golden Nymphs во время 62-го телефестиваля в Монте-Карло.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

45-летняя Шарлин появилась на публике в длинном темно-синем платье с глубоким вырезом, дополнив наряд сверкающим бриллиантовым колье, серьгами-висюльками и браслетом.

Недавно княгиня Шарлин сменила прическу, и ей очень к лицу этот темный оттенок. Волосы она уложила и сделала легкий макияж, лишь немного подчеркнув глаза и нанеся на губы полупрозрачный блеск.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, в начале этого месяца Шарлин с мужем и двумя детьми появилась на праздничном мероприятии. Оно было посвящено дню рождения отца князя Альбера II – покойного князя Ренье III.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми и родственниками / Фото: Getty Images

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