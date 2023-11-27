В вечернем платье и с бриллиантами на шее: королева Елизавета II на приеме в музее

Сегодня вспоминаем один из выходов королевы Елизаветы в ноябре 1957 года.

В этот день Ее Величество королева Елизавета II в сопровождении принца Филиппа присутствовали на приеме, устроенном попечителями Британского музея в Лондоне. Мероприятие состоялось в этот день 27 ноября 1957 года, ровно 66 лет назад.

В тот вечер Елизавета носила вечернее платье из белого тюля с пышной юбкой, глубоким вырезом спереди и сзади и поддерживаемое крошечными ремешками, украшенными драгоценными камнями. Она также носила накидку из меха белой лисы, бриллиантовую тиару, ожерелье и серьги с бриллиантами и рубинами, а также, как и принц Филипп, ленту и звезду Ордена Подвязки.

Королева Елизавета II, 1957 год / Фото: Associated Press

В тот год королева лишь пять лет, как пребывала на престоле, но уже безукоризненно исполняла свои королевские обязанности. Так же безукоризненно она делала это до конца своих дней.

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