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В вечернем платье и с букетом: Екатерина Кухар продемонстрировала элегантный аутфит

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В вечернем платье и с букетом: Екатерина Кухар продемонстрировала элегантный аутфит

Екатерина Повар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Прима-балерина порадовала фолловеров новым снимком.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram свое новое фото. На нем балерина предстала в вечернем черном платье, украшенном золотистыми деталями, с обнаженными плечами.

Екатерина Повар / © Instagram Екатерины Кухар
Екатерина Повар / Фото: Instagram Екатерины Кухар

Образ Екатерина дополнила элегантной прической и макияжем с акцентом на длинных ресницах. Ее шею украшала деликатная цепочка. В руках балерина держала красивый букет цветов.

"just mood…", — подписала Кухар фото.

Напомним, Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали, как мошенник из Латинской Америки наживается на горе украинского народа

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