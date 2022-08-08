В вечернем платье и с букетом: Екатерина Кухар продемонстрировала элегантный аутфит

Прима-балерина порадовала фолловеров новым снимком.
Екатерина Кухар опубликовала в Instagram свое новое фото. На нем балерина предстала в вечернем черном платье, украшенном золотистыми деталями, с обнаженными плечами.
Образ Екатерина дополнила элегантной прической и макияжем с акцентом на длинных ресницах. Ее шею украшала деликатная цепочка. В руках балерина держала красивый букет цветов.
"just mood…", — подписала Кухар фото.
Напомним, Александр Стоянов и Екатерина Кухар рассказали, как мошенник из Латинской Америки наживается на горе украинского народа
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