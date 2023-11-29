В вечернем платье и с клатчем Dior: королева Максима на выставке в Париже

Королева Нидерландов Максима приехала в Париж, где посетила выставку.

Ее Величество королева Максима облачилась в вечернее платье из коллекции Iris Van Herpen весна-лето 2021 и приехала на открытие выставки нидерландского модельера "Iris Van Herpen: скульптурирование чувств" в Музее декоративного искусства в Париже. На мероприятии также присутствовала первая леди Франции Брижит Макрон.

Ирис ван Херпен, королева Нидерландов Максима и Бриджит Макрон / Фото: Getty Images

Свой образ Максима дополнила клатчем Lady Dior Croisiere, несколькими драгоценными браслетами на запястьях, кольцами с бриллиантами и крупными серьгами, усыпанными бриллиантами. Ее Величество сделала красивую вечернюю прическу, дымчатый макияж глаз и ярким блеском подчеркнула губы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали вам роскошный образ королевы в красном платье Dolce & Gabbana. Максима умеет произвести впечатление.

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