В вечернем платье и с красивым макияжем: пресс-секретарь Байдена в эффектном образе появилась на красной дорожке

Карин Жан-Пьер в обтягивающем наряде и на шпильках пришла на премию.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер посетила в Нью-Йорке ежегодную церемонию вручения наград Gotham Awards. Мы не часто видим Карин на подобных мероприятиях, поэтому ее появление там нас очень заинтересовало.

На красной дорожке пресс-секретарь предстала в вечернем черном платье миди, которое прекрасно обтягивало ее стройную фигуру. Наряд имел открытые плечи и зону декольте.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Аутфит Жан-Пьер дополнила черными туфлями с россыпью страз и желтым клатчем.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она сделала свою любимую прическу с кудрями и красивый макияж – глаза подчеркнула фиолетовыми тенями и черным карандашом, а губы – блеском шоколадного оттенка. Уши Карин украсила серебряными серьгами, а руки – браслетами.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, на брифинге в Белом доме Карин Жан-Пьер предстала в красном платье и бархатных туфлях.

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